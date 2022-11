GF Vip nomination 21 novembre 2022 | chi è stato nominato ieri sera | Tavassi vince il televoto | tutti contro Oriana Marzoli

(Di martedì 22 novembre 2022) GF Vip21Diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 7, ora in onda ...

Grande Fratello, televoto aperto: Chi sarà il Preferito del Pubblico Televoto aperto: Chi sarà il preferito del pubblico Insono finiti: Luca Salatino, Sara Altobello, Edoardo ...Sono ben sette i concorrenti al televoto, aperto per decidere chi sarà l'immune alle prossime. Ecco cosa è emerso dai principali sondaggi online. Preferito GF, ecco cosa dicono i ...Dopo scontri, confronti e sorprese, per i VIP è giunto il momento di scoprire il verdetto del televoto. Aperto il collegamento con la Casa, Alfonso Signorini ricorda il nome dei sei VIP in Nomination ...Cosa è successo nell'appuntamento di lunedì 21 novembre 2022 dopo una lunga settimana, e abbastanza movimentata ...