Hamsik rivela | “Tornerò a Napoli” | l’annuncio in diretta sul motivo!

(Di giovedì 17 novembre 2022) Marek, ex calciatore e capitano del, ora al Trabzonspor, ha parlato ai microfoni di Canale 21 durante la trasmissione “SuperSport21”. Di seguito quanto evidenziato:: “Il mio addio al calcio sarà a” “Sto bene, sto aspettando l’ultima gara con la Nazionale. È stata una bella storia e importante con bei numeri con la Nazionale; ne sono fiero. Dopo l’addio con la Nazionale continuerò a giocare con il club”. “A breve avrò 36 anni e penso che si stia avvicinando il momento di dire addio al calcio. Penso proprio che arriverà a: sarebbe l’unico posto giusto per salutare tutti. Ricordo tutti con grande piacere; ognuno di loro mi ha lasciato moltissimo”. “Record presenze? Bell’effetto essere nel primo posto in un club così importante. È un numero alto e non sarà ...

