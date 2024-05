LA FIORENTINA L'HA RIFATTO! È IN FINALE DI CONFERENCE LEAGUE | basta l'1-1 col Bruges

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 98? Finisce la partita, Brugge-Fiorentina 1-1. LA FIORENTINA VA IN finale ! 96? MIRACOLO di Terracciano sul tiro di Vanaken. 94? Sinistro di Nzola che finisce alto sopra la traversa. 92? Dentro Ranieri, ...

Fiorentina, Pradè: «Vogliamo UN’ALTRA finale, ma la nostra crescita dipende da QUESTO…» - fiorentina, Pradè: «Vogliamo UN’ALTRA finale, ma la nostra crescita dipende da QUESTO…» - Daniele Pradé ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Club Brugge-fiorentina di Conference League. PAROLE – «Soddisfazione enorme. Questo per noi è un grande traguardo, ma sarebbe un sogno regalare ...