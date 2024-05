Robert Kennedy Jr - Nyt rivela | aveva un verme nel cervello

(Adnkronos) – Il candidato indipendente alle presidenziali americane, Robert F. Kennedy Jr, ha raccontato che una volta un verme gli entrò nel cervello e ne mangiò una parte. A rivela re questa vicenda è il New York Times, secondo cui il 70enne ...

Non sono soltanto Joe Biden e Donald Trump a contendersi la Casa Bianca il prossimo novembre. È infatti in campo anche un terzo incomodo, quel Robert Kennedy jr che, pur non avendo effettive possibilità di vittoria, potrebbe comunque avere un peso ...