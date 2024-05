Brugge-Fiorentina 1-1 | Beltran manda la Viola in finale di Conference League

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Bruges 8 maggio 2024 - Bastava un pareggio per volare ine lanon ha tradito le aspettative. A Bruges lastrappa un pareggio in rimonta contro il Clubper 1-1 e in virtù del successo per 3-2 del Franchi, strappa il biglietto per ladi Atene, dove attende la vincente dello scontro tra Olympiacos e Aston Villa. Al vantaggio nel primo tempo di De Cuypers, rispondesu rigore, dopo che i ragazzi di Italiano avevano colpito ben 3 legni. Primo tempo Per la sfida dello Jan Breydel Stadion, Hayden si affida ancora a Mignolet tra i pali, con la linea difensiva a tre composta da Odoi, Mechele e Ordoñez. A centrocampo Vetlesen e Vanaken agiscono nella corsia centrale, supportato da De Cuyper e Sabbe, mentre in avanti Skoras, Thiago e Jurgla ...

