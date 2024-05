La Fiorentina è in finale di Conference | con il Bruges basta un pari - Beltran decisivo Finale 1-1

Pronti, partenza, via. Ed è subito Italia con Yumin Abbadini sul podio del completo individuale e la squadra azzurra qualificata per la finale . I riflettori si sono accesi a Rimini, casa della ginnastica artistica europea per le prossime due ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 98? Finisce la partita, Brugge-Fiorentina 1-1. LA FIORENTINA VA IN finale ! 96? MIRACOLO di Terracciano sul tiro di Vanaken. 94? Sinistro di Nzola che finisce alto sopra la traversa. 92? Dentro Ranieri, ...

Binda a TuttoBari: “Il Brescia non verrà a Bari in vacanza. Play-out Una squadra è meno competitiva” - Binda a TuttoBari: “Il Brescia non verrà a Bari in vacanza. Play-out Una squadra è meno competitiva” - Settimana chiave per il Bari, che dopodomani contro il Brescia scoprirà il proprio destino. I biancorossi per salvare la categoria dovranno passare – quanto meno – dallo ...

CONFERENCE, Finale il 29/5 all'Agia Sophia di Atene, ore 21 - CONFERENCE, finale il 29/5 all'Agia Sophia di Atene, ore 21 - Per il secondo anno consecutivo, la Fiorentina è in finale di Conference League. I viola fanno fuori il Brugge in casa belga e staccano il pass per l'ultimo atto del torneo. Aspettando ...

“Nel futuro non si sa mai”: rinnovo Lautaro e Inzaghi, Zanetti non dà certezze | VIDEO CM.IT - “Nel futuro non si sa mai”: rinnovo Lautaro e Inzaghi, Zanetti non dà certezze | VIDEO CM.IT - E i risultati lo dimostrano con la finale di Champions e adesso lo scudetto. Lo merita per come ha superato quelle difficoltà, mantenendo sempre la calma e credendo nel suo lavoro”. ZHANG – “Ci ...