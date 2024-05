Probabili formazioni Fiorentina-Monza | trentaseiesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ledi, match valevole per ladel campionato di. La compagine viola ha bisogno di portare a casa dei preziosi punti per provare a restare tra le prime otto della classifica, qualificandosi così in Europa. La squadra biancorossa, dal suo canto, spera di chiudere un maniera positiva una stagione abbastanza buona. La partita è in programma allo stadio Artemio Franchi alle 20:45 di lunedì 13 maggio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, ecco i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Vincenzo Italiano e Raffaele ...