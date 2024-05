La Fiorentina di Italiano torna in finale di Conference League Meritatamente

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ladiindi. I viola hanno pareggiato 1-1 in casa del Brugge e per il secondo anno consecutivo si sono qualificati per ladi. All’andata era finita 3-2 per lache ha colpito addirittura tre pali prima di pareggiare con rigore segnato da Beltran. Due i legni colpiti da Kouamé e uno da Biraghi direttamente su calcio di punizione. Nel recupero, è bravissimo Terracciano a deviare in angolo un rasoterra pericolosissimo che stava andando a morire nell’angolino alla destra del portiere. Inla squadra diaffronterà la vincente della semitra Olympiacos e Aston ...