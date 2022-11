Ucraina | amministrazione militare | ' liberate 12 città nel Luhansk'

... in Indonesia, mai così teso per gli effetti innescati dalla guerra innegli equilibri ...e leader via quando parlerà Lavrov È stata l'Associated Press a citare tre fonti dell'...E si tenga conto che i rincari dovuti alla guerra contro l'aumenteranno il minuendo e ... Il ruolo dei Comuni e dei servizi territoriali è essenziale (andrebbe implementato, in...Kiev, 14 nov. (AdnkronosDpa/Europa Press) - Le autorità ucraine hanno liberato dodici città che erano state occupate dalle truppe russe nella regione del Luhansk, nell'est dell'Ucraina. Il ...L’amministrazione statunitense sta spingendo il governo ucraino a valutare la ripresa dei colloqui di pace con la Russia, dopo il successo della controffensiva che negli scorsi giorni ha portato alla ...