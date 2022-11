Testo e traduzione di I’m A Mess | il nuovo singolo di Avril Lavigne con Youngblud

(Di venerdì 11 novembre 2022) Due voci, una chitarra acustica e un mood da power ballad: questo è ciò che sentiamo in I’m A, ildicon, un brano che ci mette dritti davanti allo specchio. I’m Asignifica letteralmente “sono un disastro”, e non è un caso se i due artisti hanno scelto un pezzo poco adrenalinico ma molto intenso, frutto della scrittura dei due protagonisti insieme a Travis Barker dei Blink 182 e John Feldmann, che sono anche i produttori del. Un viaggio nei primi 2000, quindi, che ci viene offerto anche dal video ufficiale firmato da P Tracy in cui vediamo i due artisti per le strade di Londra e Los Angeles. Una power ballad, appunto, in cui l’atterraggio morbido viene disturbato da percussioni decise e ...

Gingergeneration.it

Questoè il discorso di apertura che egli ha pronunciato al Lviv Book Forum il 7 ottobre 2022,... di, o di arte, perché hanno bisogno di sopravvivere. O semplicemente perché devono ...... in una verifica della conoscenza della lingua inglese al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e ladi unscelto dalla commissione esaminatrice e una conversazione in lingua ... Saturdays Louis Tomlinson: testo e traduzione Avril Lavigne duetta con Youngblud in I'm A Mess, una power ballad con la partecipazione di Youngblud. Ecco il testo e la traduzione ...La gente ama i suoi brani e spesso si chiede quale sia il significato dei suoi testi, soprattutto in un caso come questo, in cui la canzone nasconde una bella storia. Until I Found You è una dolce ...