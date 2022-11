Terremoto | trema il Centro Italia | scossa fortissima | magnitudo ed epicentro

Leggi su chenews

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Brusco risveglio per moltini. Una violentissimadisi è abbattuta nella zona centrale d’altissimo avvertita da gran parte della popolazione. Nuovamente un violentoscuote l’. La, poi ne sono seguite altre, è avvenuta alle 7:10 del 9 novembre 2022. Un sisma che è stato avvertito da moltissime persone che si sono riversate sui social sottolineando la potenza del fenomeno sismico. Fonte foto: Adobe StockLa mattinata è stata fortemente segnata da varie scosse di. Un momento molto difficile per moltini che hanno avvertito il sisma in maniera. I tanti commenti sul web hanno dato chiara la misura di ...