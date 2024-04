Cronaca di una morte annunciata | il Fano sprofonda dopo 58 anni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Avezzano, 28 aprile 2024 – La sconfitta di Avezzano decreta con una giornata di anticipo sulla fine della stagione regolare la retrocessione dell’Alma Juventusin Eccellenza. Diventa del tutto inutile infatti lo scontro diretto domenica prossima contro il Real Monterotondo – tredicesimo in classifica sul quale il, sedicesimo, faceva la corsa per agguantare i playout – in quanto ci sono 12 punti di differenza quando ce ne sarebbero dovuti essere al massimo sette per poter spareggiare proprio con gli stessi laziali. Se due stagioni fa l’Alma si era salvata per il rotto della cuffia disputando un drammatico spareggio col Castelfidardo quest’anno non c’è stato neppure bisogno di una "coda" al campionato.58(1965/66 retrocessione a San Donà di Piave) i granata finiscono nel campionato regionale, ...