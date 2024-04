La Roma pareggia in extremis a Napoli | 2-2 che scontenta tutti L' Atalanta a -2 dalla Champions

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Si fa sempre più avvincente la sfida per un posto inLeague. L'sfrutta il fattore campo, piega con facilità l'Empoli per 2-0 e si avvicina al quinto posto dellache nel finale con un colpo di testa di Abraham (non andava a segno da un anno), regala ai giallorossi un pareggio d'oro contro ilche era riuscita a ribaltare il match con Olivera e Osimhen su rigore dopo la rete, sempre dagli 11 metri, ad inizio ripresa dai Dybala. La Dea scavalca la Lazio e mette dunque il fiato sul collo ai giallorossi che restano comunque sulla scia del Bologna (a -4) ma si trovano ora con un vantaggio di soli due lunghezze sui bergamaschi (59 a 57 punti) che devono ancora recuperare il match contro la Fiorentina. Avrà dunque un sapore di spareggiola sfida che la Dea e i ...