L’Olimpia batte la Germani 83-77 e blinda il secondo posto

(Di domenica 28 aprile 2024) Milano - L'Olimpia Milano risponde presente alla sfida contro laBrescia che valeva il primato in classifica insieme alla Virtus Bologna. E' un lungo "corpo a corpo" contro una Brescia mai doma trovando il successo per 83-77. Una gara davvero da playoff quella giocata al Forum tra due formazione che molto probabilmente si potrebbe ritrovare in semifinale. Questo perché con il successo esterno della Virtus Bologna ai bianconeri basterà una vittoria casalinga per chiudere primi, mentre Brescia si rammarica per essere scivolata a terzodopo una grande stagione vissuta in testa. Milano, invece, non riesce a ribaltare lo scontro diretto (all'andata laaveva vinto di 8), ma le basterà vincere l'ultimo turno contro una Cremona già salva per arrivare almeno al. L'Armani ...