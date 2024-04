Telefonata fra Biden e Netanyahu | Rafah nel mirino - ecco cosa si sono detti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) "I preparativi perstanno continuando. In base a ogni accordo, se ce ne sarà uno Israele non cederà sugli obiettivi della guerra". Questo è quanto fatto trapelare da una fonte governativa israeliana in merito alla possibilità di attacare. Il tutto, prima che il Presidente dello Stato di Israele Benjamine il Presidente degli stati Uniti Joesi sentissero per telefono. Un colloquio annunciato e che ha avuto luogo nel tardo pomeriggio. Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca,ha riaffermato "il suo fermo impegno per la sicurezza di Israele dopo il successo della difesa contro l'attacco senza precedenti dell'Iran con missili e droni all'inizio del mese. Ha inoltre fatto il punto sui colloqui in corso per garantire il rilascio degli ostaggi e l'immediato cessate il ...