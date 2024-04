Bimbe di 4 e 9 anni rinchiuse nello sgabuzzino di un minimarket | la madre arrestata per maltrattamenti

Teneva le figlie di 4 e 9 anni rinchiuse nel retro del negozio in periferia a Bologna: arrestata per maltrattamenti - Teneva le figlie di 4 e 9 anni rinchiuse nel retro del negozio di generi alimentari, in maniera che non disturbassero durante la gestione dell'attività. Per questo una giovane madre, originaria ...

Bimbe nello sgabuzzino: negozio chiuso un mese - Nel minimarket in zona Murri trovato dalla polizia anche un clandestino. La titolare, mamma delle piccole, è stata denunciata per maltrattamenti ...

Modica, uomo ustionato trasferito in elisoccorso a Catania - ncidente domestico oggi pomeriggio intorno alle ore 15:30 in un’abitazione sita in una traversa di via Tirella a Modica. Un uomo di 38 anni mentre stava facendo dei lavori utilizzando alcuni diluenti ...

