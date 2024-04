Ho un tumore molto cattivo - l' annuncio choc di Franco Di Mare

(Di domenica 28 aprile 2024) Momenti di grande emozione a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio sul Nove, quando in collegamento è apparso il giornalistaDi. "Questo tubicino che mi corre sul viso è un tubicino legato a un respiratore automatico e mi permette di respirare in modo forzato, ma mi permette di essere qui a raccontare, a parlare con te", premette Diche è stato colpito da una grave malattia. "Mi sono preso il mesotelioma, un, legato alla presenza di amianto nell'aria e si prende tramite la respirazione di parcelle di amianto, senza rendersene conto", ha detto Diche ha raccontato temi e contenuti del suo libro "Le parole per dirlo" in cui racconta anche la lotta contro il. Il giornalista ha spiegato che ...

franco Di Mare: «Ho un tumore molto cattivo, il mesotelioma: si prende respirando le particelle di amianto» - franco Di Mare ha annunciato a Che Tempo che Fa di essere gravemente malato. Il giornalista, in collegamento con Fabio Fazio, ha parlato per la prima volta del tumore che lo ha colpito, il mesotelioma ...

Continua a leggere>>

franco Di Mare: «Ho un tumore incurabile, mi resta poco da vivere. La cosa più dolorosa è dirlo alle persone che ami» - Il giornalista, inviato Rai, rivela di avere un mesotelioma: «Da inviato di guerra ho respisato amianto: sono sereno e non mollo, ma da questo non si guarisce.La Rai non risponde alle mie mail» ...

Continua a leggere>>

franco Di Mare da Fabio Fazio intubato: “Mi serve per respirare, ho un tumore a causa dell’amianto” - franco Di Mare torna in televisione a Che Tempo Che Fa e rivela ... nel raccontare il suo ultimo libro "Le parole per dirlo", chiarisce subito il senso di quelle immagini: "Questo tubicino che mi ...

Continua a leggere>>