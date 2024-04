Gli chiedono del prossimo allenatore del Napoli | la risposta di Calzona è imperdibile

(Di domenica 28 aprile 2024) Chi sarà ildel? Arriva ladi mister Francescodopo il pareggio contro la Roma. Non è bastata un’ottima prestazione aldi mister Francescoper tornare ad assaporare il dolce gusto della vittoria. Nonostante la prova di spessore, gli azzurri hanno raccolto appena un punto dall’impegno casalingo contro la Roma di Daniele De Rossi, chiudendo la sfida con un pirotecnico 2-2. Pari pirotecnico maturato dai gol di Dybala, Olivera, Osimhen e Abraham. Dopo oggi, diventano tre i match consecutivi a secco di vittorie per ildi Francesco. Adesso gli azzurri, ottavi a 50 punti, rischiano di vedersi agganciati dalla Fiorentina di Italiano, qualora la Viola dovesse portare a ...

Di seguito il commento sul Napoli del giornalista Adolfo Mollichelli tratto dal portale www. Napoli magazine.com. Il presente, gramo, vive nella nostalgia del recente passato di gloria e nella proiezione di un futuro tutto da scrivere. E' stato un bene che il campionato sia stato fermo per ...

De Laurentiis avrebbe chiesto a Calzona di restare nello staff tecnico come vice allenatore del Napoli . De Laurentiis vuole ancora Calzona nello staff. Rinnovato Sinatti È quello che riporta "Repubblica": L' allenatore calabrese ha ricevuto da De Laurentiis l'offerta per restare nello staff tecnico ...

Calzona : «Non è vero che De Laurentiis mi ha offerto di rimanere nello staff per l'anno prossimo» . Ecco cosa ha detto Calzona ai microfoni di Dazne del suo futuro col Napoli. Pensa di poter essere confermato per l'anno prossimo? «Io ho un contratto che scade a giugno, abbiamo degli accordi e ho un ...

Napoli-Roma, De Rossi: "Dobbiamo trovare le forze per raggiungere la Champions"; calzona: "Meritavamo di vincere" - L'intervista di calzona e De Rossi al termine di Napoli-Roma – La partita tra Napoli e Roma, valida per la 34ª giornata di campionato, è terminata in parità con il risultato di 2-2. Dopo l'iniziale va ...

calzona elogia la prestazione del Napoli e spiega cosa manca ancora agli azzurri - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

calzona a Sky: "Felice della prestazione. Sbagliato solo su 2 episodi, ma se giochi sempre così ne perdi poche" - L'allenatore del Napoli Francesco calzona ha parlato ai microfoni di Sky dopo il match casalingo contro la Roma pareggiato per 2-2. "Bella domanda. Perché abbiamo peccato su due episodi. Sapevamo ...

