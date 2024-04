Serie C - lunedì consiglio straordinario per date playoff Il presidente Marani | 'Possibile slittamento' - i motivi

Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione della premiazione allo stadio “Manuzzi” di Cesena, il presidente della Lega Pro, Matteo Marani , ha incontrato la stampa per congratularsi con i bianconeri vincitori del Girone B e ha affrontato il tema play off: “Abbiamo convocato per domani alle 12.30 un ... Continua a leggere>>

Il presidente della Lega Pro, Matteo Mariani , ha incontrato la stampa complimentandosi con il Cesena, vincitori del Girone B, per poi affrontare il tema dai play-off: “Abbiamo convocato per domani alle 12.30 un consiglio Direttivo straordinario per decidere la data di partenza dei playoff, alla ... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione della premiazione allo stadio “Manuzzi” di Cesena, il presidente della Lega Pro, Matteo Marani , ha incontrato la stampa per congratularsi con i bianconeri vincitori del Girone B e ha affrontato il tema play off: “Abbiamo convocato per domani alle 12.30 un ... Continua a leggere>>

Lega Pro: domani consiglio straordinario per date playoff - "Abbiamo convocato per domani alle 12.30 un consiglio Direttivo straordinario per decidere la data di partenza dei playoff, alla luce del giudizio ancora pendente al Collegio di Garanzia del Coni sul ...

Continua a leggere>>

Lega Pro, Marani: "Domani consiglio straordinario per decidere data inizio playoff" - “Abbiamo convocato per domani alle 12.30 un consiglio Direttivo straordinario per decidere la data di partenza dei playoff, alla luce del giudizio ancora pendente al Collegio di Garanzia del Coni sul ...

Continua a leggere>>

Contrordine di Carlo Calenda: “Mi candido in tutte le circoscrizioni con Elena Bonetti”. Nobili (Italia Viva): “Pagliaccio” - Il leader di Azione, Carlo Calenda, come Giorgia Meloni, si candiderà in tutte le circoscrizioni per le elezioni europee. Lo ha annunciato oggi con queste parole: “La discesa in campo della presidente ...

Continua a leggere>>