Napoli-Roma - Meret | Abbiamo creato tanto e concretizzato poco…

(Di domenica 28 aprile 2024) Il portiere delAlexha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo il pareggio contro laal Maradona. Di seguito le sue parole. “Cosa è mancato? Non siamo stati attentissimi sull’occasione del calcio d’angolo, eravamo riusciti a ribaltarla dopo il loro rigore facendo una grande partita, creandoe concretizzando poco”. Quest’anno il… “Quest’anno anche se riusciamo a fare partite buone non sempre troviamo la vittoria come l’anno scorso ma resta la prestazione positiva e ripartiamo da questo, dobbiamo concludere il campionato nel migliore dei modi con questo tipo di prestazioni”. Una stagione che… “La stagione non è per niente positiva, lo sappiamo tutti, però dal mio punto di vista, i rimpianti sono pochi. In molte partite potevamo fare meglio ma la squadra si ...

Finisce 2-2 la sfida tra Napoli e Roma - Nel secondo tempo, dopo una grande azione di Lobotka, è la Roma a realizzare la rete ... A seguire, si supera meret, deviando provvidenzialmente la conclusione di Pellegrini. Grandi azioni del Napoli ...

meret: "Buona gara, ma non abbiamo vinto. De Laurentiis ci ha detto che..." - Il Napoli ha pareggiato per 2-2 contro la Roma, grande rammarico per la squadra azzurra. Alex meret, portiere della squadra partenopea, ha parlato ai microfoni di SKY Sport. "Non siamo stati ...

L’Atalanta supera l’Empoli, pareggio show tra Napoli e Roma. Milan aritmeticamente in Champions League - Tutto facile per la Dea che s'impone per 2-0 sui toscani. Finisce 2-2, invece, la sfida fra partenopei e giallorossi.

