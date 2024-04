La Virtus batte anche Tortona e si tiene stretta il primato in classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Casale Monferrato, 28 aprile 2024 – Lavince, convince e siilin.Successo meritato e netto, più di quanto non dica il 77-84 finale per la formazione di Luca Banchi che domina a rimbalzo, trova punti fondamentali dai suoi lunghi Shengelia, maZizic e Polonara, e alla fine conquista una vittoria che la conferma in testa al campionato, posizione condivisa con Milano, vittoriosa 83-77 su Brescia, ma con il vantaggio a favore di Belinelli negli scontri diretti. Per chiudere al primo posto e assicurarsi il relativo vantaggio del fattore casa per tutti i playoff, i bianconeri dovranno cosìre domenica prossima Trento alla Segafredo Arena al di là di quello che sarà il risultato dell’Armani. Out Cacok, torna Pajola a ...