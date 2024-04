Champions League 2024 2025 - ora è ufficiale | il Milan festeggia Decisivo …

Il Milan si è aritmeticamente qualificato alla prossima Champions League . Era ormai a un passo la qualificazione, visto che dopo il pari contro la Juventus serviva appena un punto per raggiungere quota 71 punti per l’aritmetica: ma con il pareggio maturato tra Napoli e Roma, è arrivata anche ... Continua a leggere>>

L'Atalanta vince contro l'Empoli con il risultato di 2-0 e mette al sicuro il sesto posto dalla Lazio. La zona Champions League è una realtà sempre più vicina . VICINI – L'Atalanta vince contro l'Empoli per 2-0 e si av vicina alla Champions League . Dopo la finale guadagnata in Coppa Italia con la

L'Italia, per la prima volta nella storia, avrà Cinque squadre in Champions League . L'ufficialità è arrivata al termine dei quarti di finale di Europa League e Conference League : nel 2024/2025 il Bel Paese dunque è certo aritmeticamente di chiudere tra le prime due Nazioni del ranking Uefa e

Atalanta-Empoli, Gasperini: "Oggi i tre punti erano necessari" - L'Atalanta batte l'Empoli per 2-0 e sale a quota 57 punti in classifica: le parole di Gian Piero Gasperini nel post gara

Napoli-Roma, De Rossi: "Dobbiamo trovare le forze per raggiungere la champions"; Calzona: "Meritavamo di vincere" - L'intervista di Calzona e De Rossi al termine di Napoli-Roma – La partita tra Napoli e Roma, valida per la 34ª giornata di campionato, è terminata in parità con il risultato di 2-2. Dopo l'iniziale va

L'Atalanta supera l'Empoli, pareggio show tra Napoli e Roma. Milan aritmeticamente in champions league - Tutto facile per la Dea che s'impone per 2-0 sui toscani. Finisce 2-2, invece, la sfida fra partenopei e giallorossi.

