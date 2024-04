Milan - Leao sui social | 'Non siamo né migliori né peggiori di ier - siamo quelli che combattono sempre'

(Di domenica 28 aprile 2024) Dopo il pareggio di Torino per 0-0 contro la Juventus, nel quale ha indossato la fascia di capitano, l`attaccante delRafaelha scelto...

Rafael Leao deludente in Juventus-Milan 0-0 dell'Allianz Stadium. Il CEO Giorgio Furlani , a fine partita, tranquillizza tutti sul suo futuro Continua a leggere>>

La Gazzetta dello Sport analizza la prestazione offerta da Leão contro la Juventus . Per il portoghese altro flop contro le big dopo quello... Continua a leggere>>

leao, post social dopo il pari con la Juve: "L'impegno di tutti è stato importante" - L'impegno di tutti è stato importante oggi!! Non siamo né migliori né peggiori di ieri, siamo quelli che combattono sempre!!". Così Rafael leao, leader offensivo del milan, con un post pubblicato sui ...

Continua a leggere>>

Mercato, incontro decisivo per leao: pericolo per il milan - Rafael leao potrebbe essere nei sogni del PSG. Tanto che un incontro avrebbe alzato dei rumors sul futuro del portghese ...

Continua a leggere>>

Damascelli: “Vlahovic e leao ieri non hanno mai visto la luce” - In esclusiva al Giornale ha parlato Tony Damascelli che ha detto: “I cosiddetti fuoriclasse, alla voce Vlahovic e leao, non hanno mai visto la luce ... Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul ...

Continua a leggere>>