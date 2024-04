Franco Di Mare - cos’è il mesotelioma | il cancro provocato dall’amianto

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di domenica 28 aprile 2024) (Adnkronos) – "Mi sono preso il, un tumore molto cattivo". E' la scioccante rivelazione diDi, giornalista della Rai, a Che tempo che fa. Di, 68 anni, parla a Fabio Fazio con l'ausilio di un respiratore, indispensabile per far fronte agli effetti della malattia. Il, come spiega l'Airc dal proprio sito,