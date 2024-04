Il rischioso all-in di Salvini con Vannacci

(Di domenica 28 aprile 2024) Sono passate 48 ore dalla comunicazione della candidatura del Generaletra le fila della Lega ed ecco che il militare si è già conquistato le prime pagine di telegiornali e quotidiani; merito o colpa della frase detta o no sui disabili nelle scuole. Oggi infatti il militare, dopo le accuse di ieri, ha replicato raccontando un’altra verità rispetto quella finita al centro delle polemiche ieri dove abbiamo registrato scontate le critiche di tutti, ma proprio tutti, gli altri partiti. Un po’ meno scontato è stato vedere che all’interno della Lega i no, le prese di distanza sono state molteplici e questo non aiuta il partito di, anzi, lo stesso segretario che proprio della scelta del discusso militare ha fatto il motore della campagna elettorale di un partito alla ricerca di voti e consensi.spera con l’aiuto del ...

Eco-giro del mondo, Project Kune continua in Sud America - Ventitré Paesi e due continenti in 328 giorni, tra autostop, corse in autobus e un passaggio transoceanico in barca a vela durato trentacinque giorni per raggiungere le sponde del Sud America dalle Ca ...

Continua a leggere>>

Coperture fantasma per il bonus tredicesime. Ora Palazzo Chigi teme per la promessa elettorale - Caccia alle risorse per il decreto. Allo studio una misura limitata alle famiglie con bassi redditi e almeno un figlio. Rischio rinvio al 2025 ...

Continua a leggere>>

Le liste "truffa" dei partiti alle prossime elezioni - Il prossimo Europarlamento dovrà occuparsi di questioni vitali per la tenuta stessa dell'Europa e per il futuro degli Stati membri. Dovrà attuare la transizione green, iniziare a predisporre le basi p ...

Continua a leggere>>