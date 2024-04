Meloni a Pescara si candida e scommette sui suoi | non siete scarsi

(Di domenica 28 aprile 2024), dal nostro inviato. E’ una discesa in campo, perché è così che l’ha voluta chiamare Giorgia. Lei che qui, in riva all’Adriatico, vuole continuare a essere considerata una “... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

SEN. BIANCOFIORE * RAI: « USIGRAI NON STRUMENTALIZZI LE PAROLE DEL PREMIER, GIORGIA meloni NON HA ATTACCATO REPORT - Chi ha sentito l’intervento di Giorgia meloni oggi a pescara non può che essersi accorto subito che qualcuno ha interesse a contrapporre politica e informazione e strumentalizzare le sue parole per ...

Elezioni europee 2024, meloni candidata scatena le reazioni dell’opposizione, Schlein: “Fuori dalla realtà”, Conte: “Fermiamola!” - Le reazioni dell'opposizione alla candidatura di Giorgia meloni alle Elezioni europee 2024, tra attacchi durissimi e ironia.

meloni: 'Scendo in campo per le Europee, capolista in tutte le liste' - La premier dal palco vista mare di pescara chiama il suo popolo al plebiscito su di sé ('Giorgia meloni detta Giorgia" sarà la dicitura sulla lista che consentirà di indicare come preferenza solo il ...

