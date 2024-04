Un migliaio di manifestanti accolgono i leader del G7 Clima a Torino Blocchi - fiamme e promesse di nuove mobilitazioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Tangenziale bloccata, immagini deidei governi date allee la promessa di. A Venaria Reale, alle porte di, il G7Energia e Ambiente, che verrà ospitato alla Reggia per tre giorni, è iniziato tra le proteste. Accolto da un corteo a cui hanno partecipato undi persone, poche ore prima del benvenuto ufficiale alle delegazioni, una cena alla Palazzina di caccia di Stupinigi. Al corteo in prima fila c’erano il centro sociale torinese Askatasuna, i No Tav e i movimenti ambientalisti come Ultima Generazione e Extinction Rebellion. Tante le bandiere palestinesi presenti dietro lo striscione di apertura su cui c’era scritto “Lottiamo contro le vostre guerre a difesa delle nostre terre. Voi Sette, noi 99%”. Obiettivo dei ...