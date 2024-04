Playoff Superlega 2023 2024 volley | tutti i risultati

(Di domenica 28 aprile 2024)deidelladimaschile. Terminata la stagione regolare, le migliori otto formazioni della classifica proseguono la corsa verso lo Scudetto. Le perdenti dei quarti di finale raggiungono poi la nona e la decima classificata della regular season nei5° posto, che mettono in palio la qualificazione alla prossima Challenge Cup. Chi si aggiudicherà il titolo di Campione d’Italia? Non ci resta che scoprirlo seguendo gli scontri diretti che si preannunciano ancora una volta spettacolari. Di seguito, l’esito di tutte le partite deiScudetto de dei5° posto della. TABELLONE ...

volley, Superlega 2023/2024: Perugia vince lo Scudetto, Monza ko a gara-4 - Perugia è Campione d’Italia: Monza sconfitta a gara-4 della finale Scudetto dei Playoff della Superlega 2023/2024 di volley maschile. I brianzoli di Massimo Eccheli iniziano bene aggiudicandosi il ...

volley serie B2: la Battistelli accede ai play off - Primo set equilibrato che vede in campo tante novità in casa Battistelli stante le assenze per infortunio del capitano Nasari e di Braia, mentre Romani si ferma per un attacco influenzale, ma ...

volley, l'Hermaea festeggia Sophie Blasi: il libero biancoblù è la miglior ricevitrice della stagione - Dopo la salvezza che garantisce l’accesso alla A2 femminile di volley per l’undicesimo anno consecutivo, l’Hermaea Olbia festeggia un altro traguardo: il libero Sophie Blasi si aggiudica infatti il ti ...

