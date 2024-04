Napoli-Roma 2-2 - De Rossi | Volevamo fare megli - bisogna ritrovare le forze

(Di domenica 28 aprile 2024) “Abbiamo pareggiato e non è un risultato da buttare qui ama non era quello che. Penso che loro siano una squadra tanto forte. Contro queste squadre devi essere molto più pulito quando tieni palla, perché quando ce l’hanno loro ci sta che tirino in porta e che siano pericolosi, a volte puoi rubargliela e a volte puoi rubargliela non facendogliela prendere quando ce l’hai“. Così a Sky Sport, Daniele De, tecnico della, dopo il pareggio contro il. “Hanno tirato tanto, hanno fatto una buona partita, nel secondo tempo noi abbiamo fatto un pochinoo mao.leperché già giovedì avremo una sfida difficilissima ...

Tutta Mediaset è a lutto in queste ore. Compreso Pier Silvio Berlusconi , amministratore delegato dell'azienda. Ieri è scomparsa infatti Silvia Pizzi , apprezzatissima hair stylist che per anni è stata al fianco delle conduttrici e dei conduttori dei telegiornali di Cologno Monzese e di molti ...

Roma, De Rossi a SKY: “Contento per il gol di Abraham, su Sanchez..” - Daniele De Rossi ha parlato a Sky Sport al termine di Napoli-Roma: di seguito quanto dichiarato dal tecnico giallorosso ...

Bologna Aebischer: «Qui ci aiutiamo l’un l’altro. Arrabbiato perchè volevamo vincere, ma….» - COME AVETE PRESO IL PARI – «Male perché volevamo vincere, loro hanno perso tanto tempo però eravamo uno in meno e abbiamo avuto tante occasioni. Possiamo essere orgogliosi». GUARDANO IN AVANTI O ...

De Rossi: “Pareggio che non buttiamo. Quando non c’è Paredes si sente, bene Ndicka” - Partita di sofferenza, ma avete tenuto. “Sì, abbiamo pareggiato e non lo buttiamo. Non è ciò che volevamo. loro sono forti, li becchiamo in un momento complicato. Devi essere più pulito nel possesso, ...

