Calcio - che impresa per la Pianese | promossa in Serie C

(Di domenica 28 aprile 2024) Piancastagnaio (Siena), 28 aprile 2024 – E’ festa a Piancastagnaio per la promozione inC della. La squadra del presidente Sani vince una partita dalle mille emozioni a Seravezza contro il Seravezza Pozzi e si regala un sogno. Un’ancora più importante visto l’equilibrio che regnava nel girone E dellaD, dove tante erano le piazze pretendenti per la promozione diretta. Dal Grosseto al Livorno, costruite per salire subito, fino al Follonica Gavorrano, uno dei team più organizzati a livello tecnico tattico come riconosciuto da tanti addetti ai lavori. Laha messo a tacere tutti con una cavalcata non semplice ma che alla fine fa scatenare la festa alle pendici dell’Amiata. Un successo in primis del presidente Maurizio Sani, che fin dall’inizio del campionato ...

