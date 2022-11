Terremoto nelle Marche | una scossa di magnitudo 5 7 fa tremare il centro Italia

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Due scosse dimolto forti , poco dopo le 7, sono state percepite in varie zone dellein particolare. Da Ancona a Fano e Urbino: sono molte le città in cui le case hanno tremato durante...

Forte scossa diquesta mattina poco dopo le 7 nel centro Italia: la magnitudo è di 5.7 la profondità di 8 ... Nella zona di Ancona segnalate crepepareti, evacuata la clinica Villa Igea. ...La scossa diè stata talmente forte da essere avvertita anche a Roma ,altre Regioni del Centro Italia e in Trentino - Alto Adige . Gente in strada e tante segnalazioni ai vigili del fuoco di crepe ...ANCONA - Scuole chiuse in tutte le Marche e treni fermi dopo la devastante scossa di terremoto che ha colpito soprattutto la provincia di Pesaro e di Ancona ma che si è sentita forte in tutta la ...SAN BENEDETTO - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.7 si è registrata questa mattina alle 7.07 con epicentro sulla costa marchigiana al largo ...