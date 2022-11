Terremoto nelle Marche | il geologo avverte | “Rischio tsunami esiste”

(Di mercoledì 9 novembre 2022)– Una forte scossa di, di magnitudo 5.7, si è verificata questa mattina, mercoledì 9 novembre 2022, alle 7,07 al largo della costa marchigiana pesarese. Il sisma è stato avvertito in tutta l’Italia centro-settentrionale, anche nella città di Roma. Tanta la paura tra le persone, ma pochi i danni accertati. Chiuse in via precauzionale le scuole in alcune località. È stata attivata l’unità di crisi per verificare eventuali danneggiamenti al patrimonio culturale. Su «La Nazione» ildell’ateneo fiorentino Nicola Casagli ha detto che non si può escludere il. L’Ingv ha dichiarato che si tratta della “scossa più forte da 90 anni, in un’ora sciame sismico con oltre 20 movimenti tellurici”. Leggi anche l’articolo —> ...

Ilsi è avvertito in tutte le Marche e in altre regioni d'Italia. "Dopo le scosse - ha ... in particolareprovince di Ancona e Pesaro Urbino per una verifica degli edifici" pubblici. Si ...Una delle cento e cento serrande abbassatecittà italiane nonostante l'Istat faccia sapere "i ... Lui aveva a imparato a fare il pane a Cessapalombo (uno dei paesi devastati daldel 2016 ...“Questi fatti ci dicono, quindi, che considerata la zona in cui si è prodotto, è stato un terremoto molto forte. Per fare alcuni confronti, era dal 1930 che non si produceva un sisma così forte al lar ...“Il terremoto avvenuto in mare questa mattina a poco più di 30 chilometri da Fano e Pesaro è uno dei più forti avvenuti in quest’area dal Novecento. Ma è anche un evento che possiamo considerare norma ...