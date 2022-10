Elezioni regionali Lazio | ecco quando si voterà

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Eletto in Parlamento Nicola Zingaretti è vicino a rassegnare le dimissioni: si pensa che lo farà il 4 novembre. Dopo tre mesi nelsi tornerà al voto. Come si presenterà il centrosinistra, alleato con il M5S oppure no?

L'ex presidente della Regione, il più votato alledel 2020, sembra al momento essere più gradito a Erik Lavevaz del suo sfidante alla poltrona Giulio Grosjacques. L'Assessorato ...... esponente non dei Verdi ma di Demos e prima dei non eletti nella circoscrizione Napoli della lista unitaria Europa Verde - Demos che si è presentata alledel 2020. Entro tre mesi ... Elezioni regionali, nel campo largo c’è spazio per D’Amato: “E’ un ottimo profilo” Eletto in Parlamento Nicola Zingaretti è vicino a rassegnare le dimissioni: si pensa che lo farà il 4 novembre. Dopo tre mesi nel Lazio si tornerà al voto. Come si presenterà il centrosinistra, alleat ...Sulle prime pagine dei principali quotidiani internazionali l'attenzione è rivolta anche agli equilibri interni all’Ue, con il colloquio tra Macron e Scholz nel tentativo di ricomporre l’asse franco-t ...