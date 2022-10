Lavatrice | come risparmiare sulle bollette | il programma che non tutti conoscono

Leggi su tvzap

(Di sabato 22 ottobre 2022)energia. Con il caroluce e gas,stiamo cercando diper non trovarci a dover pagare delleesorbitanti. Lae gli elettrodomestici in generale, sono tra i fattori che più incidono sul costo dell’energia. Esistono però alcuni modi per usare i grandi elettrodomestici in modo più responsabile. Per quanto riguarda la, esiste unche in pochi usano, che aiuta a risparmia. Oltre a ciò, basta conoscere e mettere in pratica alcuni trucchetti per usare al meglio questo elettrodomestico.energia: ilche non...