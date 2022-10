Regè-Jean Page | la nuova serie dopo Bridgerton | ecco dove lo vedremo

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 6 ottobre 2022)l’esperienza dilo abbiamo visto nei panni del Duca di Hastings, il bellissimo marito di Daphne,è pronto a tornare nei nostri schermi con un nuovo progetto. Latelevisivasta lavorando ad unatv che per ora non ha ancora un titolo. Sappiamo però che sarà il riadattamento di Butch and Sundace, un classico western del 1969. Nel nuovo progettosarà Butch Cassidy, interpretato nel film originale da Paul Newman. Il remake vedrà anche la partecipazione di Glen Powell, a sostituire il Robert Redford degli anni ’60. Nessun rimpianto L’allora Simon Basset è pronto a lanciarsi in una ...