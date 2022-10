Alessia Piperno detenuta politica dopo il blitz in Kurdistan, ora è nel carcere dei dissidenti (Di mercoledì 5 ottobre 2022) detenuta da una settimana a Teheran, tra i dissidenti del governo iraniano. La trentenne romana Alessia Piperno potrebbe trovarsi ora in una cella del carcere di Evin, tra i prigionieri politici. In... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 5 ottobre 2022)da una settimana a Teheran, tra idel governo iraniano. La trentenne romanapotrebbe trovarsi ora in una cella deldi Evin, tra i prigionieri politici. In...

GiorgiaMeloni : Seguiamo con apprensione le notizie che riguardano Alessia Piperno e rivolgiamo tutta la nostra vicinanza alla sua… - rubio_chef : Per tutte le tik toker e gli improvvisati femministi occidentali che mai si muovono senza l’imboccata di propaganda… - fanpage : È facile esaltare l’emancipazione delle donne quando sono lontane da noi. Ma se di fronte a una donna come Alessia,… - mafberla : RT @steal61: 6. Dovresti evitare festeggiamenti di compleanno particolarmente eclatanti - angiuoniluigi : RT @repubblica: Alessia Piperno, arrestata in Iran. Il fratello David: 'Non è un'attivista, è solo una giramondo' [di Romina Marceca] https… -