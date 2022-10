Perché bisogna mettere la protezione solare anche d’inverno? (Di venerdì 30 settembre 2022) Con l’autunno e l’inverno alle porte, cambia il guardaroba ma anche la skincare routine. Dopo l’estate, solitamente si archiviano i prodotti più leggeri a favore di formulazioni più ricche ed erroneamente c’è chi mette nel cassetto anche la protezione solare, fino alla prossima vacanza sotto il sole. Ma la crema solare invece andrebbe applicata tutto l’anno, e quindi anche d’inverno. Come mai? Perché i raggi UV non cessano mai di esistere e, sebbene d’estate il loro effetto sia tecnicamente più tangibile sulla pelle a causa delle alte temperature e dell’umidità, in inverno tendiamo a dimenticarcene, Perché le temperature sono più fredde, le giornate più corte, gli abiti più pesanti e così via. protezione ... Leggi su diredonna (Di venerdì 30 settembre 2022) Con l’autunno e l’inverno alle porte, cambia il guardaroba mala skincare routine. Dopo l’estate, solitamente si archiviano i prodotti più leggeri a favore di formulazioni più ricche ed erroneamente c’è chi mette nel cassettola, fino alla prossima vacanza sotto il sole. Ma la cremainvece andrebbe applicata tutto l’anno, e quindi. Come mai?i raggi UV non cessano mai di esistere e, sebbene d’estate il loro effetto sia tecnicamente più tangibile sulla pelle a causa delle alte temperature e dell’umidità, in inverno tendiamo a dimenticarcene,le temperature sono più fredde, le giornate più corte, gli abiti più pesanti e così via....

