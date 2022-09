Biathlon | le convocate dell’Italia per il raduno in Val Martello | sette azzurre al lavoro

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 settembre 2022) Si avvicina il quintodella stagione 2022-2023 per la squadra femminile Milano-Cortina 2026 di: lesaranno al, in vista del via alla nuova annata agonistica dei vari circuiti, prevista a fine novembre, ancora in Val. Nella stessa sede che ha ospitato i Campionati Italiani estivi, lesaranno alsotto la guida del direttore tecnico Klaus Hollrigl da sabato 1 a domenica 9 ottobre. Assieme a lui ci saranno i tecnici Alexander Inderst, Jonne Kahkonen, Mirco Romanin, Fabio Battiston ed Edoardo Mezzaro. Sono stateper l’occasione: spicca il nome di Lisa Vittozzi, ma con lei faranno parte del gruppo anche Hannah Auchentaller, Michela Carrara, ...