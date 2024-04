Scatta la tassa per entrare a Venezia tra dubbi giuridici e molte esenzioni

(Di venerdì 26 aprile 2024) Da ieri, ticket di 5 euro per i turisti mordi e fuggi. Ma gli arrivi non calano (e quelli tenuti a sborsare son pochi). Proteste e scontri tra attivisti e polizia. Per i critici la misura è incostituzionale. Luigi Brugnaro: «Bisognava agire».

Negozi del Comune occupati gratis: scatta l’inchiesta della Corte dei conti - Non pagavano o erano in fitto a prezzi bassi: si ipotizza danno di oltre un milione per 11 locali commerciali. Notificate 15 richieste di ...

Continua a leggere>>

Ticket Venezia, al via il contributo d’ingresso: come funziona, chi deve pagarlo e fino a quando è valido - Da giovedì 25 aprile scatta il ‘contributo d’accesso’ a Venezia. Resterà in vigore fino a metà luglio. Dovranno pagarlo solo i visitatori che si recano nella città lagunare in giornata e costerà 5 ...

Continua a leggere>>

Rifiuti, la gestione lievita di 1,7 milioni. Per la Tari ad Ancona scatta un rialzo del 7,45% - ANCONA L’effetto domino s’insinua nel cassonetto dell’immondizia. Le spese di gestione dei rifiuti - un'alleanza tra Anconambiente, che mette sul piatto 18milioni per ...

Continua a leggere>>