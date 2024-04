Topi nascosti | la violenza imbarazzante del sindaco di Cesena contro i ragazzi di Cpi

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 26 aprile 2024) Roma, 26 apr – Ci si qualifica anche con le parole, e ildiin occasione del solito 25 aprile non fa eccezione, inveendodi Cpi. Enzo Lattuca, questo il nome del primo cittadino, se la prende ccon idi Casapound e della nuova sede inaugurata in città. Ildie lagratisCpi Forse non aveva molto di cui parlare, Lattuca. Del resto, l’antifascismo è provvisto di pochi argomenti in generale, per non dire nessuno, non essendo un’ideologia ma un’accozzaglia che può essere definita esclusivamente in una fase della storia delimitata, quella del 1943-1945, vista l’estrema eterogeneità di chi faceva parte del Cln. Nonostante continui a professarsi in modo ideologico da ...