Re Carlo - aggiornati i piani per il funerale | Sta molto mal - è peggiorato

(Di venerdì 26 aprile 2024) Lo scorso gennaio Reè stato ricoverato e operato alla prostata, pochi giorni dopo l’intervento Buckingham Palace attraverso una nota ufficiale ha rivelato che al sovrano è stato diagnosticato un cancro: “Sua Maestà ha iniziato oggi un programma di trattamenti regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi impegni pubblici“. Da allorain pubblico si è visto davvero poco, la Regina Camilla e il Principe William hanno assolto quasi tutti i compiti istituzionali. In merito alla salute del sovrano, poche ore fa alcuni siti statunitensi hanno diffuso un’indiscrezione secondo la quale ‘la Ditta’ starebbe aggiornando idel suo(la cosiddetta ‘operazione Menai Bridge‘). Page Six, il Daily Beast, il New York Post, il The Mirror, il The New Zealand Herald, sono decine le ...