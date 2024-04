Frosinone-Salernitana - Serie A | streamin - probabili formazio -i, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 26 aprile 2024)è una partita valida per la trentaquattresima a giornata diA e si gioca venerdì alle 20:45:ni,, diretta tv eg. I tre punti mancheranno pure da gennaio ma il fatto che ilnon conosca sconfitta da 4 partite, in cui ha ottenuto altrettanti pareggi, significa che la squadra di Eusebio Di Francesco non ha alcuna intenzione di mollare la presa. I ciociari sono attualmente terzultimi, a pari punti con l’Udinese: le altre non sono lontanissime, come non è lontano neppure il Sassuolo, che ha due punti in meno dei giallazzurri. Insomma, Soulé e compagni ci credono e non vogliono rovinare l’ottima prima parte di stagione con la retrocessione. Cheddira – IlVeggente.it (Lapresse)Per ...