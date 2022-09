In Italia crescono i casi di melanoma: ecco perché (Di mercoledì 28 settembre 2022) Si avvale della piattaforma on line www.imi - melamed.it, che presenta un'area di attivita' educazionali e un corso in Formazione a Distanza, con crediti ECM, patrocinato dalla Federazione Nazionale ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 settembre 2022) Si avvale della piattaforma on line www.imi - melamed.it, che presenta un'area di attivita' educazionali e un corso in Formazione a Distanza, con crediti ECM, patrocinato dalla Federazione Nazionale ...

CgilBologna : RT @collettiva_news: #Iran Una ragazza uccisa dalla polizia perché indossava male il velo. Le proteste che ne sono seguite represse in un b… - globalistIT : - MyToldo : Avere meloni che crescono in terra ucraina, quando in Italia sarebbero più saporiti, è terribile. - tg2000it : RT @TV2000it: #Tg2000 In Italia crescono i casi di #melanoma L'incremento del 7% sia tra uomini che donne. Studi dell'Associazione Itali… - TV2000it : #Tg2000 In Italia crescono i casi di #melanoma L'incremento del 7% sia tra uomini che donne. Studi dell'Associaz… -