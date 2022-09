Werewolf By Night, le prime reazioni sono entusiaste: "il prodotto più maturo e violento della Marvel" (Di martedì 27 settembre 2022) La stampa estera ha già visto Werewolf By Night, nuovo speciale per Halloween targato Marvel Studios, e le reazioni sono totalmente positive. La Casa delle Idee ha di nuovo fatto centro? Arriverà il 7 ottobre su Disney+ Werewolf By Night, speciale della Marvel dedicato a uno dei personaggi del comparto horror dei fumetti. Ispirato dai film horror degli anni '30 e '40, l'agghiacciante progetto mira ad evocare un senso di terrore e del macabro, con un'abbondanza di suspense e occasioni per saltare in piedi dallo spavento, il tutto mentre andiamo ad esplorare un angolo sconosciuto del Marvel Cinematic Universe sono iniziate a circolare in rete le prime reazioni ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 settembre 2022) La stampa estera ha già vistoBy, nuovo speciale per Halloween targatoStudios, e letotalmente positive. La Casa delle Idee ha di nuovo fatto centro? Arriverà il 7 ottobre su Disney+By, specialededicato a uno dei personaggi del comparto horror dei fumetti. Ispirato dai film horror degli anni '30 e '40, l'agghiacciante progetto mira ad evocare un senso di terrore e del macabro, con un'abbondanza di suspense e occasioni per saltare in piedi dallo spavento, il tutto mentre andiamo ad esplorare un angolo sconosciuto delCinematic Universeiniziate a circolare in rete le...

