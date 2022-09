Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 44.878 contagi e 64 morti: bollettino 27 settembre (Di martedì 27 settembre 2022) Sono 44.878 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 27 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 64 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 243.421 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 18,4%. Calano i pazienti in terapia intensiva (-2), aumentano invece i ricoveri (+192). I DATI DALLE REGIONI Lazio – Sono 3.758 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 27 settembre 2022, nel Lazio, su 5.236 tamponi molecolari e 18.459 tamponi antigenici per un totale di 23.695 tamponi. S registrano 4 decessi, 379 i ricoverati (+23), 25 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) Sono 44.878 i nuovida Coronavirus in, 272022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 64. Nelle24 ore sono stati processati 243.421 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 18,4%. Calano i pazienti in terapia intensiva (-2), aumentano invece i ricoveri (+192). I DATI DALLE REGIONI Lazio – Sono 3.758 i nuovida coronavirus, 272022, nel Lazio, su 5.236 tamponi molecolari e 18.459 tamponi antigenici per un totale di 23.695 tamponi. S registrano 4 decessi, 379 i ricoverati (+23), 25 ...

