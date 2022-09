"Come Wanna Marchi. Strabuzzata, urla e...": gli insulti di Toscani alla Meloni (Di martedì 27 settembre 2022) Come poteva Oliviero Toscani non commentare la sconfitta del Partito democratico e la vittoria del centrodestra? Ovvio, non poteva esimersi. Più che della batosta dem, però, il fotografo dalle ben note tendenze politiche si sofferma sul nemico del momento: Giorgia Meloni. Toscani arriva a definire la leader di Fratelli d'Italia "la Wanna Marchi della politica". Raggiunto dall'Adnkronos, il fotografo di Benetton rincara la dose: "Me la ricorda molto per Come parla, per Come è Strabuzzata, per Come urla, con quella volgarità lì". Peccato che gli italiani non la pensino Come lui, visto che con oltre il 25 per cento hanno eletto il suo il primo partito italiano. Anche su questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022)poteva Olivieronon commentare la sconfitta del Partito democratico e la vittoria del centrodestra? Ovvio, non poteva esimersi. Più che della batosta dem, però, il fotografo dalle ben note tendenze politiche si sofferma sul nemico del momento: Giorgiaarriva a definire la leader di Fratelli d'Italia "ladella politica". Raggiunto dall'Adnkronos, il fotografo di Benetton rincara la dose: "Me la ricorda molto perparla, per, per, con quella volgarità lì". Peccato che gli italiani non la pensinolui, visto che con oltre il 25 per cento hanno eletto il suo il primo partito italiano. Anche su questo ...

