Bollette luce e gas: chi ha paura dell'Arera? (Di martedì 27 settembre 2022) La data temuta da chi non è ancora cliente di un fornitore nel mercato libero è quella di sabato 1° ottobre. L'Autorità per l'Energia Arera aggiornerà le tariffe per i consumatori che si trovano ancora nel mercato di tutela, con diretta conseguenza sul costo delle Bollette luce e gas. Per gli italiani, per le ragioni che tutti sanno, sarà uno degli inverni più freddi degli ultimi anni. Non solo per le famiglie, ma anche per le imprese il cui contratto annuale scadrà il 30 settembre. I rincari che vedremo il 1° ottobre sono frutto anche del rinvio che Arera aveva deciso di fare a luglio. Bollette luce e gas: costi raddoppiati dal 1° ottobre? Al momento non è ancora noto quanto saranno gli aumenti sulle Bollette di luce e gas. Per quanto riguarda l'energia elettrica, il presidente ...

