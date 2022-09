"Tutti lo conosciamo così": Lilli Gruber fumante, come rosica per la Meloni (Di lunedì 26 settembre 2022) Lilli Gruber è partita subito “agguerrita” nei confronti di Giorgia Meloni. In apertura di Otto e Mezzo, la conduttrice ha subito fissa la “linea” della sua trasmissione su La7: “Dove porterà il Paese il partito che finora abbiamo conosciuto come post-fascista?”. Un interrogativo che ha ripetuto pochi minuti dopo, al rientro dalla pubblicità. Rivolgendosi a Marco Travaglio, la Gruber ha ribadito che Fratelli d'Italia è “il primo partito post-fascista che dovrà governare l'Italia. Il centrodestra avrà un'ampia maggioranza, dove porterà il Paese questa destra di Meloni?”. La risposta del direttore del Fatto Quotidiano non si è fatta attendere: “Ricordo che nel 1994 il problema di quella destra era l'affarismo, le leggi ad personam, il malgoverno, non l'ideologia. Credo che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022)è partita subito “agguerrita” nei confronti di Giorgia. In apertura di Otto e Mezzo, la conduttrice ha subito fissa la “linea” della sua trasmissione su La7: “Dove porterà il Paese il partito che finora abbiamo conosciutopost-fascista?”. Un interrogativo che ha ripetuto pochi minuti dopo, al rientro dalla pubblicità. Rivolgendosi a Marco Travaglio, laha ribadito che Fratelli d'Italia è “il primo partito post-fascista che dovrà governare l'Italia. Il centrodestra avrà un'ampia maggioranza, dove porterà il Paese questa destra di?”. La risposta del direttore del Fatto Quotidiano non si è fatta attendere: “Ricordo che nel 1994 il problema di quella destra era l'affarismo, le leggi ad personam, il malgoverno, non l'ideologia. Credo che ...

