Primo partito italiano è l’Astensionismo | ma Giorgia Meloni stravince e si prende l’Italia!

(Di lunedì 26 settembre 2022) L’affluenza alle urne per le elezioni politiche si attesta al 63,91% dei votanti, con un calo di oltre nove punti rispetto alle precedenti votazioni del 2018! È un dato inesorabile, il più basso di sempre. Gli astenuti hanno raggiunto un livello record del 9%, il dato più alto in assoluto da quando l’Italia è una

repubblica : Exit poll Rai, FdI primo partito: 22-26%. Pd 17-21, M5S 13,5-17,5, Lega 8,5-12,5, Terzo Polo 6,5-8,5, Fi 6-8. Al ce… - you_trend : ?? DECISION DESK Quorum/YouTrend per @SkyTG24: Fratelli d'Italia è il primo partito - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Istant Quorum-SkyTg24: Camera, 228 seggi al centrodestra. Il centrosinistra 95, M5s 47, Azione/Iv 1… - peppology : RT @GenCar5: Dei 51 milioni di aventi diritto al voto, il primo partito, Fratelli d’Italia, prende meno di 7 milioni di voti, poco più di u… - StefaniaFalone : RT @Corriere: Milano, ribaltone nel centrodestra: Fratelli d’Italia al 20%, Lega e Forza Italia sotto il 7. Pd primo partito e sorpresa Ter… -

E Fratelli d'Italia secondo l'exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai si conferma ilin tutta Italia con il 23% al Nord Ovest, il 26% al Nord Est, il 27% al Centro, ma solo il ...I dati delle proiezioni confermano gli exit poll: il centrodestra ha vinto le elezioni politiche, ha la maggioranza sia alla Camera sia al Senato, con Fratelli D'Italia. La leader di ...DOMODOSSOLA - 26-09-2022 - Anche a Domodossola. Fratelli d'Italia è il primo partito. La formazione di Giorgia Meloni ottiene in città (per la Camera) 2341 voti pari al 28,17%. La coalizione di centro ...(Teleborsa) - "Dagli italiani arriva un'indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia. Questo è il tempo della responsabilità, il tempo in cui se si vuole far parte della ...