Elezioni Sicilia | Renato Schifani verso la vittoria Tajani | «Sarà lui il presidente della Regione»

«Pare proprio che sia Schifani il futuro presidente». Il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, annuncia l'imminente vittoria del proprio candidato alle regionali in Sicilia. Avvocato palermitano, già presidente del Senato e capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, Renato Schifani, secondo gli ultimi exit poll, avrebbe ottenuto dal 37 al 41% di consensi, con Cateno De Luca di Sicilia Vera ed ex sindaco di Messina indietro di oltre 10 punti: 24%-28%. Terza Caterina Chinnici, di Pd e Centopassi, che non arriva al 20%. Poco dietro Nuccio Di Paola, rappresentante del Movimento 5 Stelle, che potrebbe ottenere una percentuale di voti che oscilla tra il 13 e il 17. Gli scrutini Gli scrutini inizieranno solo alle ...

